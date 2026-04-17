Cas d'environ 30 à 40% des couples

Environ 30 à 40% des couples font chambre à part, selon une étude de l’Université de Ryerson de Toronto.

Faites-vous partie de ceux et celles qui dorment séparément de leur partenaire pour faire de meilleures nuits de sommeil?

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, accompagner la discussion vendredi, au micro de l’animatrice Marie-Eve Lavallée.