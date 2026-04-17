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Cas d'environ 30 à 40% des couples

Faites-vous chambre à part?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 17 avril 2026 10:38

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Sylvie Lavallée
Sylvie Lavallée
Faites-vous chambre à part?
Sylvie Lavallée / Cogeco Média

Environ 30 à 40% des couples font chambre à part, selon une étude de l’Université de Ryerson de Toronto.

Faites-vous partie de ceux et celles qui dorment séparément de leur partenaire pour faire de meilleures nuits de sommeil?

Écoutez Sylvie Lavallée, sexologue et psychothérapeute, accompagner la discussion vendredi, au micro de l’animatrice Marie-Eve Lavallée.

«En fait, dans la notion de faire chambre à part, c'est le fait de dormir séparément. Ce n'est pas ne plus avoir d'intimité. Ce n’est pas parce qu'on est en chicane qu'on est sur le point de se séparer. On dort séparément pour mieux dormir. C'est ça la notion centrale. Ce n'est pas une mise à distance de l'autre, c'est parce qu'il faut que je dorme.»

Sylvie Lavallée

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