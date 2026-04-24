Promesse aux patients

Les médecins spécialistes ont accepté jeudi soir l’entente de principe conclue par la fédération qui les représente et le gouvernement.

Les membres ont voté à 86% en faveur de cet accord qui sera rétroactif au 1er avril 2023.

Après des mois de débats avec le gouvernement, l’entente prévoit finalement une augmentation de 9% de l'enveloppe de rémunération, avec un 2% supplémentaire conditionnel à l'atteinte d'objectifs.

Écoutez le docteur Vincent Oliva, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, réagir à cet accord, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.