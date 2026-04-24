Renégociation de l'accord de libre-échange

Que penser de la posture de fermeté adoptée par le premier ministre Mark Carney face aux exigences américaines dans les négociations du pacte de libre-échange?
Washington exige des concessions avant même le début des discussions, mais le chef libéral refuse cette voie.
Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«En refusant publiquement toute concession additionnelle au préalable, oui, il répond aux attentes des Canadiens qui souhaitent un leadership ferme à Donald Trump [...] toutefois, si Washington maintient ses conditions, le processus pourrait s'enliser indéfiniment.»
Autres sujets abordés
- La popularité du premier ministre Mark Carney;
- Le leadership du chef conservateur Pierre Poilievre;
- Le séparatisme en Alberta;
- Des projets de pipelines.