 Aller au contenu
Renégociation de l'accord de libre-échange

Carney refuse toute concession préalable: «Diplomatiquement, c'est risqué»

par 98.5

0:00
5:00

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 avril 2026 08:19

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Carney refuse toute concession préalable: «Diplomatiquement, c'est risqué»
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Que penser de la posture de fermeté adoptée par le premier ministre Mark Carney face aux exigences américaines dans les négociations du pacte de libre-échange?

Washington exige des concessions avant même le début des discussions, mais le chef libéral refuse cette voie.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«En refusant publiquement toute concession additionnelle au préalable, oui, il répond aux attentes des Canadiens qui souhaitent un leadership ferme à Donald Trump [...] toutefois, si Washington maintient ses conditions, le processus pourrait s'enliser indéfiniment.» 

Dimitri Soudas

Autres sujets abordés

  • La popularité du premier ministre Mark Carney;
  • Le leadership du chef conservateur Pierre Poilievre;
  • Le séparatisme en Alberta;
  • Des projets de pipelines.

Vous aimerez aussi

TGV et agriculture: la compensation financière ne suffit pas pour l’UPA
La commission
TGV et agriculture: la compensation financière ne suffit pas pour l’UPA
0:00
7:00
Négociations économiques avec les États-Unis: Mark Carney «joue l'horloge»
Lagacé le matin
Négociations économiques avec les États-Unis: Mark Carney «joue l'horloge»
0:00
7:12
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
L’astrologie pour prédire l’issue du match des Canadiens
Rattrapage
Série contre le Lightning
L’astrologie pour prédire l’issue du match des Canadiens
Des saumons exposés à la cocaïne et la beauté de la Rive-Sud
Rattrapage
Les nouvelles de la semaine
Des saumons exposés à la cocaïne et la beauté de la Rive-Sud
Les secrets biologiques et sociaux des «super-aînés» dévoilés
Rattrapage
Garder un cerveau de «jeune cinquantenaire»
Les secrets biologiques et sociaux des «super-aînés» dévoilés
Le réaménagement de l'Hippodrome de Montréal: un défi titanesque
Rattrapage
Développement immobilier
Le réaménagement de l'Hippodrome de Montréal: un défi titanesque
«Pas d’argent qui s’en va dans les poches des spécialistes pour jouer au golf»
Rattrapage
Entente de la FMSQ et du gouvernement
«Pas d’argent qui s’en va dans les poches des spécialistes pour jouer au golf»
Jon Cooper et son personnage de vilain: «C'est tellement mauvais»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Lightning au Centre Bell
Jon Cooper et son personnage de vilain: «C'est tellement mauvais»
8000 employés de Meta mis à pied... par courriel: «C'est assez cavalier»
Rattrapage
Licenciements massifs
8000 employés de Meta mis à pied... par courriel: «C'est assez cavalier»
Des nouveautés musicales avec un avant-goût d’été
Rattrapage
Musique
Des nouveautés musicales avec un avant-goût d’été
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 2.0: «Début 2036, c'est l'objectif»
Rattrapage
Projet de modernisation
Hôpital Maisonneuve-Rosemont 2.0: «Début 2036, c'est l'objectif»
Entente de la FMSQ: «On s'engage et les médecins vont être au rendez-vous»
Rattrapage
Promesse aux patients
Entente de la FMSQ: «On s'engage et les médecins vont être au rendez-vous»
«On a l'impression que tout le monde ment, autant l'Iran que les États-Unis»
Rattrapage
Blocage du détroit d'Ormuz
«On a l'impression que tout le monde ment, autant l'Iran que les États-Unis»
La prolifération des Zones SAQ inquiète la santé publique: «On est à l'écoute»
Rattrapage
Accessibilité accrue aux produits alcoolisés
La prolifération des Zones SAQ inquiète la santé publique: «On est à l'écoute»
Cours de littératie financière obligatoire en Ontario: «On prend ça au sérieux»
Rattrapage
Pour l'obtention du diplôme secondaire
Cours de littératie financière obligatoire en Ontario: «On prend ça au sérieux»
Entente des médecins spécialistes: «Tout le monde sauve la face»
Rattrapage
Augmentation de près de 11%
Entente des médecins spécialistes: «Tout le monde sauve la face»