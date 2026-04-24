Renégociation de l'accord de libre-échange

Que penser de la posture de fermeté adoptée par le premier ministre Mark Carney face aux exigences américaines dans les négociations du pacte de libre-échange?

Washington exige des concessions avant même le début des discussions, mais le chef libéral refuse cette voie.

Écoutez le chroniqueur politique Dimitri Soudas faire le point, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.