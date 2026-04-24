Blocage du détroit d'Ormuz

Malgré la pression exercée partout dans le monde sur l’accès au pétrole en raison de la paralysie du détroit d’Ormuz, le président américain estime qu’il n’est pas pressé de poursuivre les négociations.

Depuis plusieurs semaines, les Américains maintiennent un blocus sur les ports iraniens et l’Iran a suspendu le passage des navires dans le détroit d’Ormuz en attendant leur libération.

Les États-Unis maintiennent leur exigence d’obtenir les réserves d’uranium de Téhéran, ce que l’Iran refuse.

Les informations contradictoires émises par les deux parties rendent difficiles la compréhension de la situation et la planification militaire à travers la planète.

Écoutez le chroniqueur spécialisé dans l’actualité internationale Jean-François Lépine, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.