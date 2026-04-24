Projet de modernisation

La nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, a annoncé jeudi un investissement de 700 millions pour accélérer la construction du nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont.

L'objectif est d'accueillir les premiers patients en 2036.

Écoutez le PDG du CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal, Jean-François Fortin-Verreault, à Lagacé le matin, vendredi.

Les travaux préparatoires, incluant la gestion des infrastructures publiques comme l'aqueduc et l'électricité, débuteront dès le mois d'août prochain.

Jean-François Fortin-Verreault assure que le «point de non-retour» est enfin atteint et que le gouvernement n'aura d'autre choix que de mener à terme le projet du nouveau complexe, qui comptera 720 lits répartis sur 19 étages.