À la barre de l'émission du retour

Cogeco Média annonce l’arrivée de Gino Chouinard à la barre du Québec maintenant, l’émission du retour à la maison du 98.5, dès la rentrée. L’émission est animée depuis deux ans par Philippe Cantin, qui continuera de jouer un rôle central dans notre programmation.
Animateur chevronné et communicateur très apprécié du public, Gino Chouinard a marqué le paysage médiatique québécois pendant près de 20 ans à la barre de Salut Bonjour, l’émission du matin de TVA. Il effectue un retour à la radio, dans une quotidienne d’information et d’actualité sur les ondes du 98.5.
«J'étais là pour vos matins avant que vous partiez travailler. Maintenant, je serai là quand vous rentrerez à la maison. Après une pause bénéfique, retrouver un micro de façon quotidienne sur les ondes du 98.5, c'est le genre d'opportunité qu'on ne refuse pas. C’est un privilège de joindre l’équipe du 98.5.»
«Gino possède une capacité exceptionnelle à créer un lien de confiance avec le public, tout en abordant l’actualité avec rigueur, humanité et intelligence. Son arrivée constitue un ajout majeur pour le 98.5 et pour l’ensemble de notre réseau.»
Philippe Cantin, qui anime Le Québec maintenant depuis 2024, poursuivra sa collaboration avec Cogeco Média dans des fonctions importantes. Il assurera notamment tous les remplacements de Patrick Lagacé à l’émission du matin, et ce, dès cet été, en plus d’animer des émissions spéciales, dont les soirées électorales. Il sera également chroniqueur pour différentes émissions.
Sous sa direction, Le Québec maintenant a retrouvé le premier rang des cotes d’écoute dans la catégorie des 25-54 ans.
«Je suis très fier du travail accompli au cours des deux dernières années avec toute l’équipe, indique Philippe Cantin. Nous avons su bâtir une émission solide, crédible et pertinente pour les auditeurs et les auditrices. Je suis heureux de poursuivre mon parcours au 98.5 dans ce nouveau rôle qui me permettra de continuer à contribuer à la qualité de l’information et à la force de notre programmation.»
Cette annonce s’inscrit dans la volonté de Cogeco Média de poursuivre le développement de sa programmation d’information, en misant sur des animateurs reconnus et une offre éditoriale forte, pertinente et proche des préoccupations des auditeurs.