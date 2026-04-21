À la barre de l'émission du retour

Philippe Cantin, qui anime Le Québec maintenant depuis 2024, poursuivra sa collaboration avec Cogeco Média dans des fonctions importantes. Il assurera notamment tous les remplacements de Patrick Lagacé à l’émission du matin, et ce, dès cet été, en plus d’animer des émissions spéciales, dont les soirées électorales. Il sera également chroniqueur pour différentes émissions.

Sous sa direction, Le Québec maintenant a retrouvé le premier rang des cotes d’écoute dans la catégorie des 25-54 ans.

«Je suis très fier du travail accompli au cours des deux dernières années avec toute l’équipe, indique Philippe Cantin. Nous avons su bâtir une émission solide, crédible et pertinente pour les auditeurs et les auditrices. Je suis heureux de poursuivre mon parcours au 98.5 dans ce nouveau rôle qui me permettra de continuer à contribuer à la qualité de l’information et à la force de notre programmation.»

Cette annonce s’inscrit dans la volonté de Cogeco Média de poursuivre le développement de sa programmation d’information, en misant sur des animateurs reconnus et une offre éditoriale forte, pertinente et proche des préoccupations des auditeurs.