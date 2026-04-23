 Aller au contenu
L'actualité en rafale

St-Louis aimerait mieux que les joueurs n'aient pas de médias sociaux

par 98.5 Sports

0:00
10:21

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 23 avril 2026 21:25

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
St-Louis aimerait mieux que les joueurs n'aient pas de médias sociaux
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Josh Anderson et Mike Matheson absents de l'entraînement matinal pour traitements;
  • Martin St-Louis aimerait mieux que les joueurs n'aient pas de médias sociaux, surtout dans un marché comme celui de Montréal;
  • L'entraîneur des Canadiens estime que son équipe n'est pas intimidée une seconde par le Lightning;
  • Martin St-Louis et Jon Cooper, des approches très différentes avec les médias;
  • Charle-Édouard D'Astous et Victor Hedman ont patiné ensemble avant l'entraînement;
  • Scott Sabourin a grandi à Gatineau et son père est un amateur de longue date des Canadiens. Mais pas dans cette série...
  • Sabourin admet qu'il est arrivé en retard pour frapper Josh Anderson;
  • Corey Perry, favori de la foule à Montréal, est détesté aujourd'hui au Centre Bell et il ne s'en fait pas du tout;
  • Marie-Phillip Poulin a fait le voyage avec la Victoire et elle devrait être en uniforme samedi;
  • La ville de Vancouver a amorcé un processus pour avoir une équipe du Baseball majeur;
  • Coupe du monde: l'Italie pourrait-elle être présente à la place de l'Iran?

Vous aimerez aussi

Jayden Struble et Arber Xhekaj dominent une catégorie dans les séries
Bonsoir les sportifs
Jayden Struble et Arber Xhekaj dominent une catégorie dans les séries
0:00
9:43
Séries LNH: les Penguins au bord de l'abîme contre Philadelphie
Lagacé le matin
Séries LNH: les Penguins au bord de l'abîme contre Philadelphie
0:00
4:35
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
La lettre touchante de Cole Caufield
Rattrapage
Branché sur le sport
La lettre touchante de Cole Caufield
Jayden Struble et Arber Xhekaj dominent une catégorie dans les séries
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'actualité en rafale
Jayden Struble et Arber Xhekaj dominent une catégorie dans les séries
La surface du Stade olympique est à vendre
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'actualité sportive en rafale
La surface du Stade olympique est à vendre
Quelques surprises à l'entraînement des Canadiens jeudi matin
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Des joueurs manquants
Quelques surprises à l'entraînement des Canadiens jeudi matin
L'IA aurait potentiellement dicté des transactions des Maple Leafs
Rattrapage
Selon The Athletic
L'IA aurait potentiellement dicté des transactions des Maple Leafs
«Le problème est bien plus grand que l'entraîneur» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Congédiement de Marco Donadel
«Le problème est bien plus grand que l'entraîneur» -Jeremy Filosa
Entrevue avec Pat Brisson, l'agent de Michael Hage
Rattrapage
Une année de plus à Michigan
Entrevue avec Pat Brisson, l'agent de Michael Hage
Le Toundra de Montréal évite l’élimination
Rattrapage
Basketball
Le Toundra de Montréal évite l’élimination
Brendan Gallagher sent que la fin approche
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Brendan Gallagher sent que la fin approche
«En Italie, les équipes se foutent un peu de produire des joueurs italiens»
Rattrapage
Élimination de l'Italie en vue du Mondial
«En Italie, les équipes se foutent un peu de produire des joueurs italiens»
Le DG des Maple Leafs relevé de ses fonctions: «C'est un “no man's land”»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Mauvais échanges pour Brad Treliving
Le DG des Maple Leafs relevé de ses fonctions: «C'est un “no man's land”»
«Ce n'était pas parfait, mais à ce temps-ci de l'année, tu les prends»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Trois buts en deuxième période
«Ce n'était pas parfait, mais à ce temps-ci de l'année, tu les prends»
Stade olympique: est-ce que les budgets seront respectés?
Rattrapage
Rénovations majeures
Stade olympique: est-ce que les budgets seront respectés?
Cole Caufield, troisième étoile de la semaine
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le survol de l'actualité
Cole Caufield, troisième étoile de la semaine