L'actualité en rafale

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Josh Anderson et Mike Matheson absents de l'entraînement matinal pour traitements;
- Martin St-Louis aimerait mieux que les joueurs n'aient pas de médias sociaux, surtout dans un marché comme celui de Montréal;
- L'entraîneur des Canadiens estime que son équipe n'est pas intimidée une seconde par le Lightning;
- Martin St-Louis et Jon Cooper, des approches très différentes avec les médias;
- Charle-Édouard D'Astous et Victor Hedman ont patiné ensemble avant l'entraînement;
- Scott Sabourin a grandi à Gatineau et son père est un amateur de longue date des Canadiens. Mais pas dans cette série...
- Sabourin admet qu'il est arrivé en retard pour frapper Josh Anderson;
- Corey Perry, favori de la foule à Montréal, est détesté aujourd'hui au Centre Bell et il ne s'en fait pas du tout;
- Marie-Phillip Poulin a fait le voyage avec la Victoire et elle devrait être en uniforme samedi;
- La ville de Vancouver a amorcé un processus pour avoir une équipe du Baseball majeur;
- Coupe du monde: l'Italie pourrait-elle être présente à la place de l'Iran?