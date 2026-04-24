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Sainte-Thérèse

Une jeune femme de 18 ans enlevée par ses parents

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 avril 2026 06:00

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Carl Marchand
Carl Marchand
Une jeune femme de 18 ans enlevée par ses parents
Carl Marchand / Cogeco Média

La police demande l’aide de la population afin de localiser Cassandra Levasseur, une jeune femme de 18 ans qui aurait été enlevée par ses parents, jeudi, à Sainte-Thérèse.

Le groupe aurait pris la fuite à bord d'un Nissan Rogue 2018 de couleur bleu foncé, immatriculé Z71I22.

Les autorités ont des raisons de penser que Cassandra se trouve dans un état vulnérable.

Écoutez le journaliste Carl Marchand faire le point sur les plus récents faits divers, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé

  • Francis Berger, un entraîneur d’équitation accusé d'agressions sexuelles, nie absolument tout.

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