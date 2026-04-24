La police demande l’aide de la population afin de localiser Cassandra Levasseur, une jeune femme de 18 ans qui aurait été enlevée par ses parents, jeudi, à Sainte-Thérèse.

Le groupe aurait pris la fuite à bord d'un Nissan Rogue 2018 de couleur bleu foncé, immatriculé Z71I22.

Les autorités ont des raisons de penser que Cassandra se trouve dans un état vulnérable.

Écoutez le journaliste Carl Marchand faire le point sur les plus récents faits divers, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

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