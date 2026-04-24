Les avis au sujet du film qui rend hommage à Michael Jackson sont plus que mitigés.

Avec un budget de 273 millions de dollars, ce long-métrage produit par la famille Jackson semble avoir omis plusieurs passages importants de sa vie, notamment les plus négatifs.

Le racisme qu’il a subi, son vitiligo ou encore les chirurgies auxquelles il a eu recours sont à peine mentionnés.

Il n’est pas non plus question des poursuites intentées contre lui pour ses relations avec des enfants.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson donner son point de vue, vendredi, avec Patrick Lagacé.