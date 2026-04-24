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Cinéma

Film sur Michael Jackson: «Une biographie qui a été nettoyée à l'eau de Javel»

par 98.5

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6:20

Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 avril 2026 06:37

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Catherine Brisson
Catherine Brisson
Film sur Michael Jackson: «Une biographie qui a été nettoyée à l'eau de Javel»
La chronique culturelle de Catherine Brisson / Cogeco Média

Les avis au sujet du film qui rend hommage à Michael Jackson sont plus que mitigés.

Avec un budget de 273 millions de dollars, ce long-métrage produit par la famille Jackson semble avoir omis plusieurs passages importants de sa vie, notamment les plus négatifs.

Le racisme qu’il a subi, son vitiligo ou encore les chirurgies auxquelles il a eu recours sont à peine mentionnés.

Il n’est pas non plus question des poursuites intentées contre lui pour ses relations avec des enfants.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson donner son point de vue, vendredi, avec Patrick Lagacé.

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