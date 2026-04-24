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Premier match des séries à Montréal

«Il n'y a pas une place à travers la LNH où ça peut être aussi bruyant»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 24 avril 2026 05:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
«Il n'y a pas une place à travers la LNH où ça peut être aussi bruyant»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal disputeront vendredi soir le troisième match de leur série contre le Lightning de Tampa Bay, le premier au Centre Bell.

L’ambiance promet d’être électrique alors que 21 000 partisans sont attendus dans l’aréna, sans compter les partisans qui assisteront aux activités autour du Centre Bell.

Plusieurs éléments seront déterminants pour arriver à une victoire : faire débloquer le premier trio et contrer Brandon Hagel.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table pour le match des Canadiens, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

Autres sujets abordés

  • Les autres séries dans la LNH;
  • Le point sur le fameux repêchage de la NFL.

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