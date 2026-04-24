Premier match des séries à Montréal

Les Canadiens de Montréal disputeront vendredi soir le troisième match de leur série contre le Lightning de Tampa Bay, le premier au Centre Bell.

L’ambiance promet d’être électrique alors que 21 000 partisans sont attendus dans l’aréna, sans compter les partisans qui assisteront aux activités autour du Centre Bell.

Plusieurs éléments seront déterminants pour arriver à une victoire : faire débloquer le premier trio et contrer Brandon Hagel.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque mettre la table pour le match des Canadiens, vendredi, au micro de Patrick Lagacé.

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