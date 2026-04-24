À l’occasion de son tour d’horizon de l’actualité, vendredi, Patrick Lagacé aborde l’incendie qui s’est déclaré jeudi dans une recyclerie de l’est de Montréal.

Selon le propriétaire de l'entreprise American Iron and Metals (AIM), Herbert Black, le brasier aurait été déclenché par la pile d'un vélo électrique avant de se propager à un amas de ferraille.

Quelques heures après l’événement, la Ville de Montréal a suspendu le permis d'exploitation de l'entreprise en raison de multiples infractions environnementales.

La même entreprise est aussi impliquée dans un autre incendie au Nouveau-Brunswick et cumule les infractions fédérales, provinciales et municipales.

Écoutez l’animateur Patrick Lagacé faire son tour d’horizon de l’actualité, vendredi, à l’émission Lagacé le matin.

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