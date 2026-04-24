Le 24 avril 2026 marque la toute première édition de la «Journée de la paire impossible», une initiative citoyenne visant à dénoncer la montée de la haine et de l’intimidation sous toutes ses formes.

Porté par les organismes ENSEMBLE pour le respect de la diversité et PACT!, le mouvement invite la population à porter des chaussures ou des bas dépareillés pour symboliser l'acceptation de la différence et rendre la haine «socialement inacceptable».

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle en discuter, vendredi, à Lagacé le matin.

L'initiative, cofondée par les hommes d'affaires Stephen Bronfman et Andy Nulman, bénéficie déjà du soutien de grandes entreprises comme Aldo, L’Oréal et Air Canada.

Le mouvement s'appuie sur des chiffres alarmants: en 2025, 65% des élèves du primaire et du secondaire au Québec auraient vécu au moins une forme de violence ou d'intimidation.

Plusieurs personnalités publiques ont également partagé du contenu pour soutenir cette cause sur les réseaux sociaux.