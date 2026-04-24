L'expansion des Zones SAQ, ces comptoirs de vente situés à l'intérieur d'autres commerces, suscite des préoccupations au sein de la santé publique, qui voit d'un mauvais œil cette accessibilité accrue aux produits alcoolisés.

La société d'État défend sa décision et juge que ces espaces ne visent pas à multiplier les points de vente globaux, mais plutôt à s'adapter aux nouveaux parcours d'achat.

Écoutez Jacques Farcy, PDG de la SAQ, faire le point sur ces comptoirs de proximité, vendredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.