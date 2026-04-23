Augmentation du niveau de la mer en Antarctique

Le glacier Thwaites en Antarctique fond à un rythme alarmant, ce qui pourrait entraîner une montée du niveau des mers sur plusieurs décennies, menaçant des dizaines de millions de personnes dans le monde.

Ce phénomène est d'autant plus préoccupant que Thwaites retient d'autres glaciers et que son effondrement pourrait emporter tout l'Antarctique occidental.

Les villes côtières du monde entier sont à risque, notamment celles en Asie, où l'urbanisation rapide aggrave la menace. Des villes comme Shanghai en Chine et Dacca au Bangladesh nécessitent des mesures de protection massives et coûteuses.

Écoutez Philippe Gachon, professeur d’hydroclimatologie à l’UQAM, expliquer le phénomène, jeudi, au micro de Philippe Cantin.