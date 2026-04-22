Une femme de Boucherville est décédée après avoir été happée par une balayeuse de rue, mardi, un peu avant midi.

C'est dans un quartier résidentiel que la piétonne est morte.

La balayeuse aurait reculé sur la dame en question, mais plusieurs questions restent en suspens, notamment de comprendre comment un tel engin, qui roule à une si basse vitesse, peut arriver à enlever la vie à une citoyenne.

Une enquête est également pour faire la lumière sur les événements, à savoir s'ils étaient accidentels ou prémédités.

Écoutez le reportage de la journaliste judiciaire Bénédicte Lebel, mercredi matin, au micro de Patrick Lagacé.