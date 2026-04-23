Cybergroupes violents exploitant les jeunes

Un homme de 26 ans de Québec fait face à de graves accusations liées au terrorisme.

Jeffrey Roussel a comparu mercredi sous quatre chefs d’accusation pour des gestes qui auraient été commis entre février et avril derniers.

Selon l’enquête menée par la GRC, il aurait participé aux activités de deux groupes terroristes, dont un portant le nom de «764», un groupe récemment ajouté à la liste noire du gouvernement canadien qui utilise des plateformes de jeux vidéo populaires comme Discord, Roblox et Minecraft pour recruter et radicaliser des mineurs.

Le groupe emploie des tactiques de prédation sexuelle et de chantage pour pousser des jeunes, parfois âgés de seulement 8 ans, à commettre des actes de violence graves ou de l'automutilation, tout en filmant ces gestes pour nourrir la «notoriété» du réseau.

Face à cette menace, la GRC exhorte les parents à maintenir une discussion ouverte avec leurs enfants sur leurs interactions en ligne et à signaler immédiatement à la police toute demande suspecte ou commande inhabituelle reçue sur ces plateformes.