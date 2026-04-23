Les Roses de Montréal amorceront en fin de semaine la deuxième saison de leur histoire dans la Super Ligue du Nord de soccer féminin, en disputant la victoire à la formation de Calgary, dans l'Ouest canadien.
Et le 98.5 Sports aura une nouvelle collaboratrice, la journaliste-animatrice Geneviève Tardif.
Écoutez Geneviève Tardif, nouvelle collaboratrice au 98.5, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Les Roses de Montréal ont de l'ambition en vue lors de deuxième saison;
- L’entraîneur Robert Rositoiu et la directrice sportive Marinette Pichon visent une attaque plus efficace;
- Geneviève partage aussi son expérience d’animatrice aux Jeux olympiques de Milano Cortina et sa passion pour le football et le hockey, notamment le Canadien.