Les Roses de Montréal amorceront en fin de semaine la deuxième saison de leur histoire dans la Super Ligue du Nord de soccer féminin, en disputant la victoire à la formation de Calgary, dans l'Ouest canadien.

Et le 98.5 Sports aura une nouvelle collaboratrice, la journaliste-animatrice Geneviève Tardif.

Écoutez Geneviève Tardif, nouvelle collaboratrice au 98.5, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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