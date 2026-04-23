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Soccer féminin

Les Roses de Montréal ont de l'ambition en vue de leur deuxième saison

par 98.5 Sports

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14:24

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 avril 2026 21:01

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Les Roses de Montréal ont de l'ambition en vue de leur deuxième saison
Les Roses célèbrent un but lors de leur première saison, en 2025 / PC/Arlyn McAdorey

Les Roses de Montréal amorceront en fin de semaine la deuxième saison de leur histoire dans la Super Ligue du Nord de soccer féminin, en disputant la victoire à la formation de Calgary, dans l'Ouest canadien.

Et le 98.5 Sports aura une nouvelle collaboratrice, la journaliste-animatrice Geneviève Tardif.

Écoutez Geneviève Tardif, nouvelle collaboratrice au 98.5, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Les Roses de Montréal ont de l'ambition en vue lors de deuxième saison;
  • L’entraîneur Robert Rositoiu et la directrice sportive Marinette Pichon visent une attaque plus efficace;
  • Geneviève partage aussi son expérience d’animatrice aux Jeux olympiques de Milano Cortina et sa passion pour le football et le hockey, notamment le Canadien.

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