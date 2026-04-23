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Canadiens-Lightning

«Je m'attends à l'éclosion de Cole Caufield» -Antoine Roussel

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 avril 2026 20:42

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
«Je m'attends à l'éclosion de Cole Caufield» -Antoine Roussel
La voix du Rooster / Cogeco Média

Le Tricolore fera face au Lightning de Tampa Bay, vendredi soir, au Centre Bell.

Écoutez l'ancien joueur de la LNH, Antoine Roussel, discuter ce à quoi il s'attend lors du troisième match de la série Canadiens-Lightning.

Les sujets discutés

  • Roussel s'attend à l'éclosion de Cole Caufiled et du premier trio;
  • On parle de la gestion des trios et de la robustesse du jeu;
  • Insérer Brendan Gallagher dans la formation;
  • Qui enlever de l'alignement?
  • Antoine se souvient de certaines situations dans lesquelles il était la bougie d'allumage;
  • Roussel prédit une victoire des Canadiens, vendredi.

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