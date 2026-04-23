Le Tricolore fera face au Lightning de Tampa Bay, vendredi soir, au Centre Bell.
Écoutez l'ancien joueur de la LNH, Antoine Roussel, discuter ce à quoi il s'attend lors du troisième match de la série Canadiens-Lightning.
Les sujets discutés
- Roussel s'attend à l'éclosion de Cole Caufiled et du premier trio;
- On parle de la gestion des trios et de la robustesse du jeu;
- Insérer Brendan Gallagher dans la formation;
- Qui enlever de l'alignement?
- Antoine se souvient de certaines situations dans lesquelles il était la bougie d'allumage;
- Roussel prédit une victoire des Canadiens, vendredi.