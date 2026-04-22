Séries Canadiens-Lightning

Les Canadiens de Montréal ont partagé les honneurs des deux premiers matchs de leur série éliminatoire contre le Lightning, à Tampa.
Écoutez Simon-Olivier Lorange, de La Presse et du balado Sortie de zone, et Patrick Friolet, du Réseau des sports, en discussion avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Le point de presse très court de Martin St-Louis à Tampa;
- Somme toute, les joueurs des Canadiens sont satisfaits de revenir à Montréal avec une victoire en poche;
- Le premier trio des Canadiens muselé à cinq contre cinq;
- Mario Langlois: «Si le Lightning peut contenir le premier trio et Lane Hutson...»;
- Simon-Olivier Lorange: «...Il n'y aura pas de série»;
- Simon-Olivier Lorange: «Ça va intéressant de voir comment Martin St-Louis s'ajuste dans cette série, parce qu'il y a deux trios qui ne fonctionnent pas du tout.»
- Patrick Friolet: «Bolduc, quand il rentre dans la zone adverse, il fonce.»
- Patrick Friolet: «Kirby Dach manque de sentiment d'urgence dans son jeu»;
- Simon-Olivier Lorange: «C'est quand le Lightning a commencé à jouer au hockey qu'il a eu du succès»;
- La fatigue à l'attaque des Canadiens;