Séries Canadiens-Lightning

Les Canadiens de Montréal ont partagé les honneurs des deux premiers matchs de leur série éliminatoire contre le Lightning, à Tampa.

Écoutez Simon-Olivier Lorange, de La Presse et du balado Sortie de zone, et Patrick Friolet, du Réseau des sports, en discussion avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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