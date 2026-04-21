Changements du Lightning

Les Canadiens de Montréal affrontent le Lightning de Tampa Bay, en Floride, lors du deuxième match de la série éliminatoire de premier tour de la LNH.
Écoutez Danièle Sauvageau et Mario Langlois discuter de la rencontre à venir, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- On met de l'avant les stratégies de Jon Cooper qui insère des joueurs pour renforcer le jeu physique et défensif;
- Daniel Sauvageau analyse l’impact de cette approche sur les Canadiens;
- Elle souligne l’efficacité de joueurs comme Josh Anderson et l’importance de la vitesse, de la transition et de la gestion des punitions.