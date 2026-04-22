Les Sénateurs en déficit 0-2

Les Sénateurs d'Ottawa ont perdu leurs deux premiers matchs contre les Hurricanes de la Caroline. Peuvent-ils se relancer lors des deux prochains matchs qui seront disputés dans la capitale nationale du Canada?
Écoutez l'analyste des matchs des Sénateurs, Yanick St-Denis, en parler avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- L'entraîneur Travis Green souligne l'importance de la pause pour le moral des siens après un match qui s'est terminé en deuxième prolongation;
- Les Sénateurs doivent générer plus d'attaque face au gardien Frederik Andersen;
- La formation d'Ottawa a une fiche de 0-en-sept lors des jeux de puissance.