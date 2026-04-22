Les Sénateurs en déficit 0-2

Les Sénateurs d'Ottawa ont perdu leurs deux premiers matchs contre les Hurricanes de la Caroline. Peuvent-ils se relancer lors des deux prochains matchs qui seront disputés dans la capitale nationale du Canada?

Écoutez l'analyste des matchs des Sénateurs, Yanick St-Denis, en parler avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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