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Les deux matchs de Dobes à Tampa

«En contrôle techniquement et en contrôle émotionnellement» -Stéphane Waite

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 avril 2026 19:54

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite
«En contrôle techniquement et en contrôle émotionnellement» -Stéphane Waite
Jakub Dobes a excellé contre le Lightning. / AP/Chris O'Meara

Les Canadiens de Montréal reviennent de Tampa avec une égalité dans la série contre le Lightning de Tampa Bay

Écoutez l'entraîneur des gardiens de but Stéphane Waite analyser la série entre les Canadiens et le Lightning.

Les sujets discutés

  • Série égale 1-1: «Pour les Canadiens, c'est mission accomplie»;
  • Waite s'inquiète plus de la panne offensive de Kirby Dach que de son erreur qui a coûté le deuxième match;
  • Jakub Dobes a excellé contre le Lightning;
  • Waite ne comprend pas la stratégie de Jon Cooper avec Scott Sabourin.

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