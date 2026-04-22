Les deux matchs de Dobes à Tampa

Les Canadiens de Montréal reviennent de Tampa avec une égalité dans la série contre le Lightning de Tampa Bay
Écoutez l'entraîneur des gardiens de but Stéphane Waite analyser la série entre les Canadiens et le Lightning.
Les sujets discutés
- Série égale 1-1: «Pour les Canadiens, c'est mission accomplie»;
- Waite s'inquiète plus de la panne offensive de Kirby Dach que de son erreur qui a coûté le deuxième match;
- Jakub Dobes a excellé contre le Lightning;
- Waite ne comprend pas la stratégie de Jon Cooper avec Scott Sabourin.