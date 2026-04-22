Veleno à la place de Dach

Quelle devrait être la préoccupation première de l'entraîneur des Canadiens de Montréal, Martin St-Louis, en vue du troisième match de la série contre le Lightning de Tampa Bay?
L'animateur Mario Langlois a posé la question à l'analyste Dany Dubé.
Écoutez Dany Dubé commenter la situation des Canadiens de Montréal en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Relancer le premier trio des Canadiens à cinq contre cinq;
- Dany enverrait Juraj Slafkovsky faire quelques présences avec Josh Anderson;
- Cole Caufield aurait intérêt à être utilisé sur plus d'un trio; histoire de forcer la main à Jon Cooper;
- Dany Dubé souhaite que Martin St-Louis insère Joe Veleno à la place de Kirby Dach.