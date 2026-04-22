Veleno à la place de Dach

Quelle devrait être la préoccupation première de l'entraîneur des Canadiens de Montréal, Martin St-Louis, en vue du troisième match de la série contre le Lightning de Tampa Bay?

L'animateur Mario Langlois a posé la question à l'analyste Dany Dubé.

Écoutez Dany Dubé commenter la situation des Canadiens de Montréal en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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