Le défenseur québécois format géant Louis Crevier vient de compléter une première saison complète de 78 matchs avec les Blackhawks de Chicago.
Le joueur âgé de 24 ans a présenté une fiche de 7 buts et 18 mentions d'aide pour 25 points durant cette saison.
Écoutez Louis Crevier au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une saison satisfaisante au plan personnel, mais plutôt longue;
- Les Blackhawks progressent au classement depuis trois ans;
- Les jeunes des Hawks ont presque tous suivi le même parcours;
- «Ça a été une super année, personnellement»;
- Crevier nous explique quelques aspects de son jeu;
- Les Sharks, comme les Blackhawks, sont en progression;
- Connor Bedard ne cesse de s'améliorer... et il n'a que 20 ans;
- Il nous parle de ses favoris pour remporter la coupe Stanley.