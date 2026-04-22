Le défenseur québécois format géant Louis Crevier vient de compléter une première saison complète de 78 matchs avec les Blackhawks de Chicago.

Le joueur âgé de 24 ans a présenté une fiche de 7 buts et 18 mentions d'aide pour 25 points durant cette saison.

Écoutez Louis Crevier au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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