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Blackhawks de Chicago

«Je vois vraiment une belle amélioration» -Louis Crevier

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 22 avril 2026 19:58

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je vois vraiment une belle amélioration» -Louis Crevier
Louis Crevier des Blackhawks de Chicago. / AP/Matt Slocum

Le défenseur québécois format géant  Louis Crevier vient de compléter une première saison complète de 78 matchs avec les Blackhawks de Chicago.

Le joueur âgé de 24 ans a présenté une fiche de 7 buts et 18 mentions d'aide pour 25 points durant cette saison.

Écoutez Louis Crevier au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une saison satisfaisante au plan personnel, mais plutôt longue;
  • Les Blackhawks progressent au classement depuis trois ans;
  • Les jeunes des Hawks ont presque tous suivi le même parcours;
  • «Ça a été une super année, personnellement»;
  • Crevier nous explique quelques aspects de son jeu;
  • Les Sharks, comme les Blackhawks, sont en progression;
  • Connor Bedard ne cesse de s'améliorer... et il n'a que 20 ans;
  • Il nous parle de ses favoris pour remporter la coupe Stanley.

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