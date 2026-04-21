Canadiens-Lightning, 2e match

Le Lightning de Tampa Bay n'a remporté qu'un match en neuf rencontres à domicile en séries depuis la finale de 2022.
Écoutez Alexandre Pratt, de La Presse, présent à Tampa, discuter du deuxième match à venir entre les Canadiens et le Lightning.
Les sujets discutés
- Les difficultés du Lightning à domicile depuis quelques années;
- Les stratégies et messages contradictoires de Jon Cooper;
- Les joueurs du Lightning semblent nerveux;
- Le Canadien a moins de pression que le Lightning;
- Les défenseurs du Tricolore pourraient souffrir, mardi.