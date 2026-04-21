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Canadiens-Lightning, 2e match

«Il y a un doute chez le Lightning» -Alexandre Pratt

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 21 avril 2026 18:31

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Il y a un doute chez le Lightning» -Alexandre Pratt
Les joueurs des Lightning ressentent la pression, selon Alexandre Pratt. / AP/Chris O'Meara.

Le Lightning de Tampa Bay n'a remporté qu'un match en neuf rencontres à domicile en séries depuis la finale de 2022.

Écoutez Alexandre Pratt, de La Presse, présent à Tampa, discuter du deuxième match à venir entre les Canadiens et le Lightning.

Les sujets discutés

  • Les difficultés du Lightning à domicile depuis quelques années;
  • Les stratégies et messages contradictoires de Jon Cooper;
  • Les joueurs du Lightning semblent nerveux;
  • Le Canadien a moins de pression que le Lightning;
  • Les défenseurs du Tricolore pourraient souffrir, mardi.

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