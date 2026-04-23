Une première victoire avec Philippe Eullaffroy

Samuel Piette était au sein du 11 partant du CF Montréal lors du match d'ouverture. Il y était de retour, samedi dernier, lorsque l'Impact, avec son nouvel entraîneur, a vaincu les Red Bulls de New York.
Écoutez Samuel Piette parler de la saison du CF Montréal avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Piette a vécu une situation inhabituelle: ne pas être sur le 11 partant aussi longtemps.
- «On surfe sur cette vague de fraîcheur avec Philippe (Eullaffroy)», dit-il, en parlant de l'entraîneur par intérim;
- L'importance du positivisme... surtout quand ça va mal;
- Philippe Eullaffroy est quelqu'un qui est très cohérent, qui essaye d'amener cette joie et qui garde les choses simples»
- Ce n'était pas lourd avec Marco Donadel, assure Piette;
- «Je pense qu'aujourd'hui, je connais mieux mon corps qu'il y a dix ans. Au fil des années, je peux m'inspirer du style de jeu de Sergio Busquets pour être meilleur.»
- «On est clairement meilleurs que notre position au classement. Il y a eu des matchs où l'on méritait un meilleur sort».