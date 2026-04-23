 Aller au contenu
Une première victoire avec Philippe Eullaffroy

«On surfe sur cette vague de fraîcheur» -Samuel Piette

par 98.5 Sports

0:00
10:14

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 avril 2026 20:21

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«On surfe sur cette vague de fraîcheur» -Samuel Piette
Samuel Piette et Jahkeele Marshall-Rutty le week-end dernier. / PC/Graham Hughes

Samuel Piette était au sein du 11 partant du CF Montréal lors du match d'ouverture. Il y était de retour, samedi dernier, lorsque l'Impact, avec son nouvel entraîneur, a vaincu les Red Bulls de New York.

Écoutez Samuel Piette parler de la saison du CF Montréal avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Piette a vécu une situation inhabituelle: ne pas être sur le 11 partant aussi longtemps.
  • «On surfe sur cette vague de fraîcheur avec Philippe (Eullaffroy)», dit-il, en parlant de l'entraîneur par intérim;
  • L'importance du positivisme... surtout quand ça va mal;
  • Philippe Eullaffroy est quelqu'un qui est très cohérent, qui essaye d'amener cette joie et qui garde les choses simples»
  • Ce n'était pas lourd avec Marco Donadel, assure Piette;
  • «Je pense qu'aujourd'hui, je connais mieux mon corps qu'il y a dix ans. Au fil des années, je peux m'inspirer du style de jeu de Sergio Busquets pour être meilleur.»
  • «On est clairement meilleurs que notre position au classement. Il y a eu des matchs où l'on méritait un meilleur sort».

Vous aimerez aussi

«Monsieur Saputo, donnez la chance à quelqu’un d’autre»
Le Québec maintenant
«Monsieur Saputo, donnez la chance à quelqu’un d’autre»
0:00
5:19
Le président de la FIGC Gabriele Gravina démissionne
Le Québec maintenant
Le président de la FIGC Gabriele Gravina démissionne
0:00
3:27
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Les Roses de Montréal ont de l'ambition en vue de leur deuxième saison
Rattrapage
Soccer féminin
Les Roses de Montréal ont de l'ambition en vue de leur deuxième saison
«Je m'attends à l'éclosion de Cole Caufield» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Lightning
«Je m'attends à l'éclosion de Cole Caufield» -Antoine Roussel
Est-ce que la stratégie de l'intimidation du Lightning fonctionne?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le Premier trio
Est-ce que la stratégie de l'intimidation du Lightning fonctionne?
Sabourin admet qu'il a frappé Josh Anderson tardivement
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Lightning
Sabourin admet qu'il a frappé Josh Anderson tardivement
«L'Armada est à l'apogée de son cycle» -Pierre Gendron
Rattrapage
LHJMQ
«L'Armada est à l'apogée de son cycle» -Pierre Gendron
«Kirby Dach manque de sentiment d'urgence» -Patrick Friolet
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Série Canadiens-Lightning
«Kirby Dach manque de sentiment d'urgence» -Patrick Friolet
«Je vois vraiment une belle amélioration» -Louis Crevier
Rattrapage
Blackhawks de Chicago
«Je vois vraiment une belle amélioration» -Louis Crevier
«En contrôle techniquement et en contrôle émotionnellement» -Stéphane Waite
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les deux matchs de Dobes à Tampa
«En contrôle techniquement et en contrôle émotionnellement» -Stéphane Waite
«Ça me démontre qu'il est rendu un leader dans ce club» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Juraj Slafkovsky se bat
«Ça me démontre qu'il est rendu un leader dans ce club» -José Théodore
Le jeu de puissance va devoir fonctionner
Rattrapage
Les Sénateurs en déficit 0-2
Le jeu de puissance va devoir fonctionner
Relancer le premier trio à cinq contre cinq
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Veleno à la place de Dach
Relancer le premier trio à cinq contre cinq
«Il y a un doute chez le Lightning» -Alexandre Pratt
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Lightning, 2e match
«Il y a un doute chez le Lightning» -Alexandre Pratt
Cozens et Batherson: «On ne les voit pas assez» -Yanick St-Denis
Rattrapage
Sénateurs d'Ottawa
Cozens et Batherson: «On ne les voit pas assez» -Yanick St-Denis
«Enlever le temps et l'espace aux Canadiens» -Danièle Sauvageau
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Changements du Lightning
«Enlever le temps et l'espace aux Canadiens» -Danièle Sauvageau