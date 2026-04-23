Une première victoire avec Philippe Eullaffroy

Samuel Piette était au sein du 11 partant du CF Montréal lors du match d'ouverture. Il y était de retour, samedi dernier, lorsque l'Impact, avec son nouvel entraîneur, a vaincu les Red Bulls de New York.

Écoutez Samuel Piette parler de la saison du CF Montréal avec Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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