Le Premier trio

Les Canadiens étant en action vendredi soir au Centre Bell, le segment du Premier trio se déplace au jeudi soir.

Écoutez l'animateur Mario Langlois avec Stéphane Waite, Tony Marinaro et Eric Engels.

Les sujets discutés

Est-ce que la stratégie de l'intimidation du Lightning fonctionne?

Eric Engels: «Quand le Lightning commence à jouer rude, c'est tout à l'avantage du Canadien. L'intimidation ne fait pas partie de l'identité du Lightning»

Stéphane Waite: «L'intimidation pour moi, c'est énorme comme mot. L'intimidation, ça peut devenir fatigant pour une équipe plus petite. . C'est la seule manière que l'intimidation avantage le Lightning.»

Tony Marinaro: «Cole Caufield a admis qu'ils se sont fait servir une leçon par les Capitals l'an dernier. Cette année, ils sont prêts. Ça ne va pas se reproduire.»

Stéphane Waite: «Je pense que l'intimidation va s'atténuer. Plus la série avance, plus les matchs sont importants. Plus les matchs sont importants, moins tu veux prendre de punitions stupides».

Arber Xhekaj excelle jusqu'ici dans la série

Stéphane Waite: «J'adore le fait qu'il soit là et de la manière qu'il se comporte.»

Tony Marinaro: «C'est le meilleur hockey que j'ai vu de Xhekaj de sa carrière.»

Est-ce que Martin St-Louis va retrancher un joueur pour faire place à un autre?

Stéphane Waite: «Je ne toucherais à rien. Ils sont passés à un pouce et quart de revenir à la maison avec les devants 2-0. Kirby Dach, ce n'est pas son erreur que je lui reproche. Je lui reproche son manque de présence.

Tony Marinaro: «Après avoir vu le dernier match de Dach, Gallagher doit rentrer.»

Eric Engels: «Je fais deux changements. Brendan Gallagher rentre pour Kirby Dach et Veleno rentre pour Kapanen.»

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