 Aller au contenu
Le Premier trio

Est-ce que la stratégie de l'intimidation du Lightning fonctionne?

par 98.5 Sports

0:00
40:03

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 23 avril 2026 20:11

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Est-ce que la stratégie de l'intimidation du Lightning fonctionne?
Le premier trio / Cogeco Média

Les Canadiens étant en action vendredi soir au Centre Bell, le segment du Premier trio se déplace au jeudi soir.

Écoutez l'animateur Mario Langlois avec Stéphane Waite, Tony Marinaro et Eric Engels.

Les sujets discutés

Est-ce que la stratégie de l'intimidation du Lightning fonctionne?

Eric Engels: «Quand le Lightning commence à jouer rude, c'est tout à l'avantage du Canadien. L'intimidation ne fait pas partie de l'identité du Lightning»

Stéphane Waite: «L'intimidation pour moi, c'est énorme comme mot. L'intimidation, ça peut devenir fatigant pour une équipe plus petite. . C'est la seule manière que l'intimidation avantage le Lightning.»

Tony Marinaro: «Cole Caufield a admis qu'ils se sont fait servir une leçon par les Capitals l'an dernier. Cette année, ils sont prêts. Ça ne va pas se reproduire.»

Stéphane Waite: «Je pense que l'intimidation va s'atténuer. Plus la série avance, plus les matchs sont importants. Plus les matchs sont importants, moins tu veux prendre de punitions stupides».

Arber Xhekaj excelle jusqu'ici dans la série

Stéphane Waite: «J'adore le fait qu'il soit là et de la manière qu'il se comporte.»

Tony Marinaro: «C'est le meilleur hockey que j'ai vu de Xhekaj de sa carrière.»

Est-ce que Martin St-Louis va retrancher un joueur pour faire place à un autre?

Stéphane Waite: «Je ne toucherais à rien. Ils sont passés à un pouce et quart de revenir à la maison avec les devants 2-0. Kirby Dach, ce n'est pas son erreur que je lui reproche. Je lui reproche son manque de présence.

Tony Marinaro: «Après avoir vu le dernier match de Dach, Gallagher doit rentrer.»

Eric Engels: «Je fais deux changements. Brendan Gallagher rentre pour Kirby Dach et Veleno rentre pour Kapanen.»

Les autres sujets discutés

  • L'avantage des derniers changements de trios est-il essentiel?
  • L'importance pour les Canadiens de «casser» l'élan (le momentum) du Lightning dès le départ;
  • Brayden Point est blessé au genou gauche et il ne le cache même pas dans le vestiaire;
  • La série peut-elle se gagner ou se perdre derrière le banc?
Eric Engels, Tony Marinaro, Mario Langlois et Stéphane Waite/Cogeco Media

Source: Eric Engels, Tony Marinaro, Mario Langlois et Stéphane Waite/Cogeco Media

Vous aimerez aussi

«L'Armada est à l'apogée de son cycle» -Pierre Gendron
Les amateurs de sports
«L'Armada est à l'apogée de son cycle» -Pierre Gendron
0:00
13:05
«Kirby Dach manque de sentiment d'urgence» -Patrick Friolet
Les amateurs de sports
«Kirby Dach manque de sentiment d'urgence» -Patrick Friolet
0:00
24:27
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Les Roses de Montréal ont de l'ambition en vue de leur deuxième saison
Rattrapage
Soccer féminin
Les Roses de Montréal ont de l'ambition en vue de leur deuxième saison
«Je m'attends à l'éclosion de Cole Caufield» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Lightning
«Je m'attends à l'éclosion de Cole Caufield» -Antoine Roussel
«On surfe sur cette vague de fraîcheur» -Samuel Piette
Rattrapage
Une première victoire avec Philippe Eullaffroy
«On surfe sur cette vague de fraîcheur» -Samuel Piette
Sabourin admet qu'il a frappé Josh Anderson tardivement
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Lightning
Sabourin admet qu'il a frappé Josh Anderson tardivement
«L'Armada est à l'apogée de son cycle» -Pierre Gendron
Rattrapage
LHJMQ
«L'Armada est à l'apogée de son cycle» -Pierre Gendron
«Kirby Dach manque de sentiment d'urgence» -Patrick Friolet
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Série Canadiens-Lightning
«Kirby Dach manque de sentiment d'urgence» -Patrick Friolet
«Je vois vraiment une belle amélioration» -Louis Crevier
Rattrapage
Blackhawks de Chicago
«Je vois vraiment une belle amélioration» -Louis Crevier
«En contrôle techniquement et en contrôle émotionnellement» -Stéphane Waite
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les deux matchs de Dobes à Tampa
«En contrôle techniquement et en contrôle émotionnellement» -Stéphane Waite
«Ça me démontre qu'il est rendu un leader dans ce club» -José Théodore
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Juraj Slafkovsky se bat
«Ça me démontre qu'il est rendu un leader dans ce club» -José Théodore
Le jeu de puissance va devoir fonctionner
Rattrapage
Les Sénateurs en déficit 0-2
Le jeu de puissance va devoir fonctionner
Relancer le premier trio à cinq contre cinq
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Veleno à la place de Dach
Relancer le premier trio à cinq contre cinq
«Il y a un doute chez le Lightning» -Alexandre Pratt
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens-Lightning, 2e match
«Il y a un doute chez le Lightning» -Alexandre Pratt
Cozens et Batherson: «On ne les voit pas assez» -Yanick St-Denis
Rattrapage
Sénateurs d'Ottawa
Cozens et Batherson: «On ne les voit pas assez» -Yanick St-Denis
«Enlever le temps et l'espace aux Canadiens» -Danièle Sauvageau
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Changements du Lightning
«Enlever le temps et l'espace aux Canadiens» -Danièle Sauvageau