L'Armada de Blainville-Boisbriand est qualifiée pour le carré d'as des séries éliminatoires de la LHJMQ.

Écoutez Pierre Gendron, actionnaire principal de l’Armada de Blainville-Boisbriand, discuter du succès de son équipe avec Mario Langlois.

Selon Pierre Gendron, l'Armada est à l'apogée de son cycle de trois ans avec des joueurs comme Justin Carbonneau, Mael Lavigne et Xavier Villeneuve.

Les autres sujets discutés

Les défis médiatiques face au Canadien de Montréal et l’engouement du Tricolore sur les ventes dans ses magasins de sports;

Les tendances et les problématiques liées aux équipements de hockey, notamment la fragilité des bâtons haut de gamme.