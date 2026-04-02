L'IItalie non qualifiée pour la Coupe du monde

Le président de la Fédération italienne de soccer (FIGC), Gabriele Gravina, a démissionné jeudi à la suite de l’échec de l’Italie à se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

Il était en poste depuis octobre 2018 et, sous sa direction, l’Italie a remporté l’Euro 2021, mais a manqué les Coupes du monde de 2022 et de 2026. Le directeur général de la sélection, Gianluigi Buffon, a également annoncé sa démission.

Écoutez Alban Mikoczy, journaliste de France Télévisions basé à Rome, brosser le portrait de la situation, jeudi, au micro de l’animateur Philippe Cantin.