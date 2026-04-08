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Canadiens de Montréal

Brendan Gallagher sent que la fin approche

par 98.5 Sports

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11:52

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 8 avril 2026 21:30

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Brendan Gallagher sent que la fin approche
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Joe Veleno était de retour à l'entraînement, mais Kaiden Guhle manque toujours à l'appel;
  • Brendan Gallagher sent la fin venir avec les Canadiens;
  • Mike Matheson qui sera le représentant des Canadiens au trophée Bill Masterton;
  • Alexander Ovechkin indique qu'il décidera cet été s'il dispute une autre saison ou s'il prend sa retraite;
  • Grosse, grosse semaine de boxe à venir;
  • Les Blue Jays l'emportent enfin contre les Dodgers. 

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