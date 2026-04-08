Canadiens de Montréal

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Joe Veleno était de retour à l'entraînement, mais Kaiden Guhle manque toujours à l'appel;
- Brendan Gallagher sent la fin venir avec les Canadiens;
- Mike Matheson qui sera le représentant des Canadiens au trophée Bill Masterton;
- Alexander Ovechkin indique qu'il décidera cet été s'il dispute une autre saison ou s'il prend sa retraite;
- Grosse, grosse semaine de boxe à venir;
- Les Blue Jays l'emportent enfin contre les Dodgers.