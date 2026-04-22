L'actualité en rafale

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jérémie Rainville.
Le point de presse expéditif de Martin St-Louis
- Martin St-Louis aime l'implication de Kirby Dach;
- La perception de Jayden Struble et d'Arber Xhekaj;
- Les défenseurs élèvent leur jeu et Lane Hutson joue beaucoup de minutes;
Les autres sujets discutés
- Kirby Dach et son épouse ont dû fermer leurs comptes Instagram;
- Struble et Xhekaj dominent une catégorie dans les séries;
- Le statut de Charle-Édouard D'Astous demeure incertain;
- Jon Cooper a adoré le travail de ses hommes en prolongation;
- Chris Pronger réfute les rumeurs disant qu'il serait embauché par les Maple Leafs;
- Une défaite des Blue Jays contre les Angels;
- L'Espagne retient son souffle en vue de la Coupe du monde après la blessure de Lamine Yamal.