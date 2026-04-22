 Aller au contenu
L'actualité en rafale

Jayden Struble et Arber Xhekaj dominent une catégorie dans les séries

par 98.5 Sports

0:00
9:43

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 22 avril 2026 21:28

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Jayden Struble et Arber Xhekaj dominent une catégorie dans les séries
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive avec l'animateur Jérémie Rainville.

Le point de presse expéditif de Martin St-Louis

  • Martin St-Louis aime l'implication de Kirby Dach;
  • La perception de Jayden Struble et d'Arber Xhekaj;
  • Les défenseurs élèvent leur jeu et Lane Hutson joue beaucoup de minutes;

Les autres sujets discutés

  • Kirby Dach et son épouse ont dû fermer leurs comptes Instagram;
  • Struble et Xhekaj dominent une catégorie dans les séries;
  • Le statut de Charle-Édouard D'Astous demeure incertain;
  • Jon Cooper a adoré le travail de ses hommes en prolongation;
  • Chris Pronger réfute les rumeurs disant qu'il serait embauché par les Maple Leafs;
  • Une défaite des Blue Jays contre les Angels;
  • L'Espagne retient son souffle en vue de la Coupe du monde après la blessure de Lamine Yamal.

Vous aimerez aussi

Défaite du CH 3 à 2: «Une portion hockey et une portion combat de lutte»
Lagacé le matin
Défaite du CH 3 à 2: «Une portion hockey et une portion combat de lutte»
0:00
7:55
Match tumultueux Tricolore-Lightning: «Il y en a eu, des pénalités stupides»
Lagacé le matin
Match tumultueux Tricolore-Lightning: «Il y en a eu, des pénalités stupides»
0:00
7:14
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Matthew Tkachuk encense Josh Anderson
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Branché sur le sport
Matthew Tkachuk encense Josh Anderson
La surface du Stade olympique est à vendre
Rattrapage
Canadiens de Montréal
L'actualité sportive en rafale
La surface du Stade olympique est à vendre
Quelques surprises à l'entraînement des Canadiens jeudi matin
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Des joueurs manquants
Quelques surprises à l'entraînement des Canadiens jeudi matin
L'IA aurait potentiellement dicté des transactions des Maple Leafs
Rattrapage
Selon The Athletic
L'IA aurait potentiellement dicté des transactions des Maple Leafs
«Le problème est bien plus grand que l'entraîneur» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Congédiement de Marco Donadel
«Le problème est bien plus grand que l'entraîneur» -Jeremy Filosa
Entrevue avec Pat Brisson, l'agent de Michael Hage
Rattrapage
Une année de plus à Michigan
Entrevue avec Pat Brisson, l'agent de Michael Hage
Le Toundra de Montréal évite l’élimination
Rattrapage
Basketball
Le Toundra de Montréal évite l’élimination
Brendan Gallagher sent que la fin approche
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Brendan Gallagher sent que la fin approche
«En Italie, les équipes se foutent un peu de produire des joueurs italiens»
Rattrapage
Élimination de l'Italie en vue du Mondial
«En Italie, les équipes se foutent un peu de produire des joueurs italiens»
Le DG des Maple Leafs relevé de ses fonctions: «C'est un “no man's land”»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Mauvais échanges pour Brad Treliving
Le DG des Maple Leafs relevé de ses fonctions: «C'est un “no man's land”»
«Ce n'était pas parfait, mais à ce temps-ci de l'année, tu les prends»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Trois buts en deuxième période
«Ce n'était pas parfait, mais à ce temps-ci de l'année, tu les prends»
Stade olympique: est-ce que les budgets seront respectés?
Rattrapage
Rénovations majeures
Stade olympique: est-ce que les budgets seront respectés?
Cole Caufield, troisième étoile de la semaine
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le survol de l'actualité
Cole Caufield, troisième étoile de la semaine
Plafond salarial: 18 millions $ d'augmentation pour les deux prochaines années
Rattrapage
Ligue nationale de hockey
Plafond salarial: 18 millions $ d'augmentation pour les deux prochaines années