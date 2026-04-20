 Aller au contenu
L'actualité sportive en rafale

La surface du Stade olympique est à vendre

par 98.5 Sports

0:00
12:15

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 20 avril 2026 21:22

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
La surface du Stade olympique est à vendre
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • On a souligné le bon travail du défenseur Arber Xhekaj;
  • Jon Cooper souligne que la présence de Charle-Édouard d'Astous pour le deuxième match est improbable;
  • Le FC Supra perd son match inaugural de 2026;
  • Le CF Montréal retrouve le chemin de la victoire contre les Red Bulls;
  • La surface du Stade olympique est à vendre... pour un prix minimum de 250 000 $
  • Les Blue Jays ne cessent de s'auto-détruire en relève.

Vous aimerez aussi

«Maurice Richard, c'est l'archétype du joueur de hockey au Québec» -Biz
Le Québec maintenant
«Maurice Richard, c'est l'archétype du joueur de hockey au Québec» -Biz
0:00
9:09
«Un à qui on ne donne pas assez de crédit, c'est Geoff Molson»
Signé Lévesque
«Un à qui on ne donne pas assez de crédit, c'est Geoff Molson»
0:00
2:24
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Bonsoir les sportifs

Voir tout
Les joueurs des Canadiens se convertissent en annonceurs de la STM
Rattrapage
Pendant les séries éliminatoires
Les joueurs des Canadiens se convertissent en annonceurs de la STM
Quelques surprises à l'entraînement des Canadiens jeudi matin
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Des joueurs manquants
Quelques surprises à l'entraînement des Canadiens jeudi matin
L'IA aurait potentiellement dicté des transactions des Maple Leafs
Rattrapage
Selon The Athletic
L'IA aurait potentiellement dicté des transactions des Maple Leafs
«Le problème est bien plus grand que l'entraîneur» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Congédiement de Marco Donadel
«Le problème est bien plus grand que l'entraîneur» -Jeremy Filosa
Entrevue avec Pat Brisson, l'agent de Michael Hage
Rattrapage
Une année de plus à Michigan
Entrevue avec Pat Brisson, l'agent de Michael Hage
Le Toundra de Montréal évite l’élimination
Rattrapage
Basketball
Le Toundra de Montréal évite l’élimination
Brendan Gallagher sent que la fin approche
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
Brendan Gallagher sent que la fin approche
«En Italie, les équipes se foutent un peu de produire des joueurs italiens»
Rattrapage
Élimination de l'Italie en vue du Mondial
«En Italie, les équipes se foutent un peu de produire des joueurs italiens»
Le DG des Maple Leafs relevé de ses fonctions: «C'est un “no man's land”»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Mauvais échanges pour Brad Treliving
Le DG des Maple Leafs relevé de ses fonctions: «C'est un “no man's land”»
«Ce n'était pas parfait, mais à ce temps-ci de l'année, tu les prends»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Trois buts en deuxième période
«Ce n'était pas parfait, mais à ce temps-ci de l'année, tu les prends»
Stade olympique: est-ce que les budgets seront respectés?
Rattrapage
Rénovations majeures
Stade olympique: est-ce que les budgets seront respectés?
Cole Caufield, troisième étoile de la semaine
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le survol de l'actualité
Cole Caufield, troisième étoile de la semaine
Plafond salarial: 18 millions $ d'augmentation pour les deux prochaines années
Rattrapage
Ligue nationale de hockey
Plafond salarial: 18 millions $ d'augmentation pour les deux prochaines années
Est-ce que Samuel Montembeault va disputer un autre match cette saison?
Rattrapage
Filosa en rafale
Est-ce que Samuel Montembeault va disputer un autre match cette saison?