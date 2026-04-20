L'actualité sportive en rafale

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- On a souligné le bon travail du défenseur Arber Xhekaj;
- Jon Cooper souligne que la présence de Charle-Édouard d'Astous pour le deuxième match est improbable;
- Le FC Supra perd son match inaugural de 2026;
- Le CF Montréal retrouve le chemin de la victoire contre les Red Bulls;
- La surface du Stade olympique est à vendre... pour un prix minimum de 250 000 $
- Les Blue Jays ne cessent de s'auto-détruire en relève.