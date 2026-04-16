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Des joueurs manquants

Quelques surprises à l'entraînement des Canadiens jeudi matin

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 16 avril 2026 21:45

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Quelques surprises à l'entraînement des Canadiens jeudi matin
Jeremy Filosa / Cogeco Média

L'entraînement des Canadiens de Montréal a causé quelques surprises, jeudi matin, avec l'absence de Nick Suzuki et Jacob Fowler, notamment.

David Savard est également venu aider ses anciens coéquipiers et Alexandre Carrier était de la patinoire.

Écoutez le journaliste sportif, Jeremy Filosa, faire le tour de l'actualité sportive au micro de l'animateur Jérémie Rainville, dans Bonsoir les sportifs.

Autres sujets abordés 

  • Le Tricolore fait exploser l'économie québécoise;
  • Beaucoup de déception chez les Maple Leafs de Toronto, dont la saison est à oublier;
  • Rick Bowness est reconfirmé pour la saison prochaine chez les Blue Jackets;
  • Deux défaites en deux soirs pour les Blue Jays;
  • CF Montréal: «Les visages étaient extrêmement longs, lors du jour du congédiement de Marco Donadel».

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