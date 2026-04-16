Des joueurs manquants

L'entraînement des Canadiens de Montréal a causé quelques surprises, jeudi matin, avec l'absence de Nick Suzuki et Jacob Fowler, notamment.

David Savard est également venu aider ses anciens coéquipiers et Alexandre Carrier était de la patinoire.

Écoutez le journaliste sportif, Jeremy Filosa, faire le tour de l'actualité sportive au micro de l'animateur Jérémie Rainville, dans Bonsoir les sportifs.

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