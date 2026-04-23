L'attaquant des Canadiens de Montréal, Cole Caufiled, a signé une lettre sur le site web The Player’s Tribune, dans laquelle il raconte son parcours du Wisconsin à Montréal.

Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron, au micro de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

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