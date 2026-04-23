L'attaquant des Canadiens de Montréal, Cole Caufiled, a signé une lettre sur le site web The Player’s Tribune, dans laquelle il raconte son parcours du Wisconsin à Montréal.
Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron, au micro de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- La lettre de Cole Caufield publiée sur The Player’s Tribune, qui raconte son parcours du Wisconsin à Montréal, l’influence de son père, et l’impact de Martin St-Louis et Nick Suzuki au Canadien;
- Caufield voulait que son texte soit publié la veille du premier match local en séries des Canadiens de Montréal;
- Matthew Tkachuk encense - encore - Josh Anderson dans des balados, disant qu'il domine sans pa et qu'il est le meilleur joueur des séries jusqu'ici;
- On parle de Brayden Schenn, repêché par les Sabres, puis passé par les Canadiens;
- On discute d'une initiative marketing des Sénateurs d’Ottawa qui ont envoyé un chanteur en Asie... pour porter chance contre les Hurricanes de la Caroline.