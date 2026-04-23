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Branché sur le sport

La lettre touchante de Cole Caufield

par 98.5

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 23 avril 2026 21:42

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Paul-Christian Bergeron
Paul-Christian Bergeron
La lettre touchante de Cole Caufield
Branché sur le sport / Cogeco Média

L'attaquant des Canadiens de Montréal, Cole Caufiled, a signé une lettre sur le site web The Player’s Tribune, dans laquelle il raconte son parcours du Wisconsin à Montréal.

Écoutez la chronique Branché sur le sport de Paul-Christian Bergeron, au micro de Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • La lettre de Cole Caufield publiée sur The Player’s Tribune, qui raconte son parcours du Wisconsin à Montréal, l’influence de son père, et l’impact de Martin St-Louis et Nick Suzuki au Canadien;
  • Caufield voulait que son texte soit publié la veille du premier match local en séries des Canadiens de Montréal;
  • Matthew Tkachuk encense - encore - Josh Anderson dans des balados, disant qu'il domine sans pa et qu'il est le meilleur joueur des séries jusqu'ici;
  • On parle de Brayden Schenn, repêché par les Sabres, puis passé par les Canadiens;
  • On discute d'une initiative marketing des Sénateurs d’Ottawa qui ont envoyé un chanteur en Asie... pour porter chance contre les Hurricanes de la Caroline.

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