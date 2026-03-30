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Mauvais échanges pour Brad Treliving

Le DG des Maple Leafs relevé de ses fonctions: «C'est un “no man's land”»

par 98.5 Sports

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16:46

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 30 mars 2026 23:11

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Le DG des Maple Leafs relevé de ses fonctions: «C'est un “no man's land”»
Filosa en rafale / Cogeco Média

Le directeur général des Maple Leafs de Toronto, Brad Treliving, est relevé de ses fonctions, vient-on d'apprendre de l'équipe ontarienne.

Une décision tardive, selon le journaliste Jeremy Filosa, qui aurait plutôt misé sur un congédiement avant la date limite des transactions pour permettre une certaine relance à l'équipe et empêcher les mauvaises décisions d'échanges.

Il qualifie les Maple Leafs de «no man's land», puisqu'on ne sait pas où s'en va la formation, avant-dernière dans la Division Atlantique.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa réagir à chaud à la nouvelle à l'émission Bonsoir les sportifs avec Jérémie Rainville.

Autres sujets abordés

  • Jakub Dobes nommé étoile de la semaine dans la LNH;
  • Le CH aurait 98,9 % de chances de faire les séries;
  • Le Canada et la Tunisie vont s'affronter au soccer;
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