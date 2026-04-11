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Une année de plus à Michigan

Entrevue avec Pat Brisson, l'agent de Michael Hage

par 98.5

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 11 avril 2026 22:40

Avec

Louis Jean
Louis Jean
Entrevue avec Pat Brisson, l'agent de Michael Hage
Louis Jean / Cogeco Média

Écoutez l'agent de Michael Hage, Pat Brisson, commenter la décision de son client au micro de Louis Jean, samedi soir.

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