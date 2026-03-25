Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- La rénovation du Stade olympique va bon train et respecte les délais;
- Le nouvel anneau technique est en place;
- On commence la construction du toit sur le terrain du stade;
- Jusqu'ici, les budgets sont respectés;
- La facture est prévue de 870 millions $, mais est-ce que tout pourra être rénové dans les coûts?
- Est-ce qu'il restera de l'argent pour remplacer les gradins amovibles les plus près de l'action;
- Une rotation de lanceurs partants fort complète pour les Blue Jays en dépit des blessures;
- Qui compensera à Toronto pour la perte de Bo Bichette?
- On discute des améliorations chez les Orioles, les Red Sox et les Rays;
- Les Dodgers de Los Angeles affichent une masse salariale record (538 millions $), ce qui soulève des tensions sur le plafond salarial et un possible conflit de travail en 2025.