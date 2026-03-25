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La rénovation du Stade olympique

Est-ce que les budgets seront respectés?

par 98.5 Sports

0:00
15:21

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 25 mars 2026 21:11

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Est-ce que les budgets seront respectés?
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • La rénovation du Stade olympique va bon train et respecte les délais;
  • Le nouvel anneau technique est en place;
  • On commence la construction du toit sur le terrain du stade;
  • Jusqu'ici, les budgets sont respectés;
  • La facture est prévue de 870 millions $, mais est-ce que tout pourra être rénové dans les coûts?
  • Est-ce qu'il restera de l'argent pour remplacer les gradins amovibles les plus près de l'action;
  • Une rotation de lanceurs partants fort complète pour les Blue Jays en dépit des blessures;
  • Qui compensera à Toronto pour la perte de Bo Bichette?
  • On discute des améliorations chez les Orioles, les Red Sox et les Rays;
  • Les Dodgers de Los Angeles affichent une masse salariale record (538 millions $), ce qui soulève des tensions sur le plafond salarial et un possible conflit de travail en 2025.

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