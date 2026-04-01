Élimination de l'Italie en vue du Mondial

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa commenter l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville, à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Jeremy Filosa n'est pas remis de l'élimination de l'Italie des qualifications de la Coupe du monde de soccer;
- Le déclin du football italien au profit du tennis, du ski et du vélo;
- «En Italie, les équipes se foutent un peu de produire des joueurs italiens»
- Est-ce que le Canada va profiter de l'élimination de l'Italie au Mondial?
- Jakub Dobes a connu une semaine fumante avec les Canadiens;
- Le chiffre magique (points nécessaires pour une qualification) pour les Canadiens est désormais de 7;
- Les Canadiens ont plus de chances de finir au premier rang que de se retrouver au huitième...
- Une défaite pour les Blue Jays;
- Les Blue Jays devront jouer du baseball de situation;
- Le Québécois d'adoption Arslanbek Makhmudov se prépare au plus important combat - et plus payant - de sa vie.