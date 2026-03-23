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Sports
Le survol de l'actualité

Cole Caufield, troisième étoile de la semaine

par 98.5 Sports

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13:00

Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 23 mars 2026 21:23

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Cole Caufield, troisième étoile de la semaine
Filosa en rafale / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

Les sujets discutés

  • Cole Caufield, troisième étoile de la semaine dans la LNH;
  • Josh Anderson de retour à l'entraînement;
  • L'organisation des Blue Jays prolonge les contrats de leur directeur général et de leur gérant;
  • Le transfert du Français Antoine Griezmann à Orlando City en MLS semble de plus en plus acquis;
  • Zinédine Zidane sera le sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde de football;
  • Les difficultés du CF Montréal sous Marco Donadel;
  • Les résultats de Félix Auger-Aliassime à l’Open de Miami.

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