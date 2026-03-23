Le survol de l'actualité

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.
Les sujets discutés
- Cole Caufield, troisième étoile de la semaine dans la LNH;
- Josh Anderson de retour à l'entraînement;
- L'organisation des Blue Jays prolonge les contrats de leur directeur général et de leur gérant;
- Le transfert du Français Antoine Griezmann à Orlando City en MLS semble de plus en plus acquis;
- Zinédine Zidane sera le sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde de football;
- Les difficultés du CF Montréal sous Marco Donadel;
- Les résultats de Félix Auger-Aliassime à l’Open de Miami.