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Selon The Athletic

L'IA aurait potentiellement dicté des transactions des Maple Leafs

par 98.5

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 15 avril 2026 21:24

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
L'IA aurait potentiellement dicté des transactions des Maple Leafs
Filosa en rafale / Cogeco Média

Selon The Athletic, le président de Maple Leaf Sports & Entertainment, Keith Pelley, aurait utilisé l’intelligence artificielle pour suggérer des transactions à son ancien directeur général, Brad Treliving. 

Toujours selon le média sportif, Pelley serait débarqué dans la chambre de stratégie (War Room) de son équipe à la date limite des transactions avec des propositions concoctées par l'IA.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive, mercredi, en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.

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