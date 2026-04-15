Selon The Athletic, le président de Maple Leaf Sports & Entertainment, Keith Pelley, aurait utilisé l’intelligence artificielle pour suggérer des transactions à son ancien directeur général, Brad Treliving.

Toujours selon le média sportif, Pelley serait débarqué dans la chambre de stratégie (War Room) de son équipe à la date limite des transactions avec des propositions concoctées par l'IA.

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive, mercredi, en compagnie de l'animateur Jérémie Rainville à l'émission Bonsoir les sportifs.