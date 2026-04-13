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Congédiement de Marco Donadel

«Le problème est bien plus grand que l'entraineur» -Jeremy Filosa

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 13 avril 2026 21:24

Avec

Jérémie Rainville
Jérémie Rainville
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
«Le problème est bien plus grand que l'entraineur» -Jeremy Filosa
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Le CF Montréal tourne une nouvelle page de son histoire technique en annonçant le congédiement de son entraîneur-chef, Marco Donadel. Ce départ, provoqué par un début de campagne laborieux et des résultats décevants, souligne une fois de plus la fragilité du poste de pilote au sein de l'organisation montréalaise.

Avec ce renvoi, le club entame son 12e changement d'entraineur en seulement 14 saisons, une statistique qui illustre la difficulté de la franchise à instaurer une vision à long terme.

Ce nouveau changement soulève des questions sur la gestion sportive du club et les partisans demandent des changements.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa commenter le congédiement de Marco Donadel, lundi, à Bonsoir les sportifs.

Autres sujets abordés:

  • Le message de Mats Näslund à Nick Suzuki;
  • Les Blue Jays connaissent un début de saison difficile avec beaucoup de blessés;
  • Victoire du FC Supra lors du premier match de son histoire à Vancouver;
  • Rory Mcllroy porte le veston vert pour une deuxième année de suite;
  • Tyson Fury trop fort pour Arslanbek Makhmudov.

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