Le CF Montréal tourne une nouvelle page de son histoire technique en annonçant le congédiement de son entraîneur-chef, Marco Donadel. Ce départ, provoqué par un début de campagne laborieux et des résultats décevants, souligne une fois de plus la fragilité du poste de pilote au sein de l'organisation montréalaise.

Avec ce renvoi, le club entame son 12e changement d'entraineur en seulement 14 saisons, une statistique qui illustre la difficulté de la franchise à instaurer une vision à long terme.

Ce nouveau changement soulève des questions sur la gestion sportive du club et les partisans demandent des changements.

Écoutez le journaliste sportif Jeremy Filosa commenter le congédiement de Marco Donadel, lundi, à Bonsoir les sportifs.