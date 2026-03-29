Trois buts en deuxième période

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens contre les Hurricanes, dimanche soir.
Les déclarations de Martin St-Louis:
- «Je pense qu'ils ont joué plus de bonnes minutes de hockey que nous, mais on a été opportunistes»;
- «On a eu de la difficulté avec l'échec-avant en début de match. C'est dur d'avoir de l'élan sans la rondelle. En fin de première, on a commencé à se remettre dans le match»
- «Dobes a été excellent ce soir, surtout en première période»
- «C'est une belle victoire sur la route. Ce n'était pas parfait, mais à ce temps-ci de l'année, tu les prends.»