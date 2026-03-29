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Trois buts en deuxième période

«Ce n'était pas parfait, mais à ce temps-ci de l'année, tu les prends»

par 98.5

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Entendu dans

Bonsoir les sportifs

le 29 mars 2026 20:18

Avec

Martin McGuire
Martin McGuire
Jean-François Baril
Jean-François Baril
«Ce n'était pas parfait, mais à ce temps-ci de l'année, tu les prends»
Martin St-Louis a louangé la performance de son gardien en point de presse. / La Presse Canadienne

Écoutez le sommaire de Martin McGuire et le point de presse de l'entraîneur Martin St-Louis à la suite de la victoire des Canadiens contre les Hurricanes, dimanche soir.

Les déclarations de Martin St-Louis:

  • «Je pense qu'ils ont joué plus de bonnes minutes de hockey que nous, mais on a été opportunistes»;
  • «On a eu de la difficulté avec l'échec-avant en début de match. C'est dur d'avoir de l'élan sans la rondelle. En fin de première, on a commencé à se remettre dans le match»
  • «Dobes a été excellent ce soir, surtout en première période»
  • «C'est une belle victoire sur la route. Ce n'était pas parfait, mais à ce temps-ci de l'année, tu les prends.»

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