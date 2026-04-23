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Pittsburgh tire de l'arrière 0-3 dans la série

«Il commence à y avoir pas mal de frustration dans le camp des Penguins»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 23 avril 2026 05:54

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
«Il commence à y avoir pas mal de frustration dans le camp des Penguins»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

Les Flyers ne sont plus qu'à une victoire de balayer les Penguins après avoir remporté le troisième match, 5-2, mercredi soir, à Philadelphie. 

Il s'agissait de leur première victoire à domicile en séries en une décennie.

Si les Penguins sont éliminés, il pourrait s'agir du dernier match de séries du «trio» de vétérans formé des attaquants Evgeni Malkin et Sidney Crosby ainsi que du défenseur Kristopher Letang.

Autres sujets abordés

  • Blessure de Connor McDavid: la vedette des Oilers d'Edmonton connaît un début de série difficile face aux Ducks;
  • Stars de Dallas: Wyatt Johnston a tranché en deuxième période de prolongation pour donner la victoire aux Stars contre le Wild du Minnesota;
  • Coupe du monde de soccer: des rumeurs circulent sur un remplacement potentiel de l'Iran par l'Italie, tandis que le prodige espagnol Lamine Yamal s'est blessé avec le FC Barcelone.

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