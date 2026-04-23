Pittsburgh tire de l'arrière 0-3 dans la série

Les Flyers ne sont plus qu'à une victoire de balayer les Penguins après avoir remporté le troisième match, 5-2, mercredi soir, à Philadelphie.
Il s'agissait de leur première victoire à domicile en séries en une décennie.
Si les Penguins sont éliminés, il pourrait s'agir du dernier match de séries du «trio» de vétérans formé des attaquants Evgeni Malkin et Sidney Crosby ainsi que du défenseur Kristopher Letang.
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