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Un expert répond aux questions

Quelques conseils pour vérifier et maintenir la qualité de son eau de piscine

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Entendu dans

Signé l'été

le 25 juillet 2026 11:50

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Quelques conseils pour vérifier et maintenir la qualité de son eau de piscine
En cette période de canicule estivale, le danger lié à la qualité de l'eau de nos piscines demeure bien réel et souvent sous-estimé. / Elenathewise / Adobe Stock

En cette période de canicule estivale, le danger lié à la qualité de l'eau de nos piscines demeure bien réel et souvent sous-estimé.

La présence de micro-organismes apportés par les baigneurs et le manque d'encadrement réglementaire au Québec soulèvent d'importantes questions sur l'hygiène et les méthodes d'entretien de nos installations.

Écoutez le designer aquatique et spécialiste des piscines Joël-Éric Mignault répondre aux questions de l'équipe et des auditeurs, samedi matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

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