Un expert répond aux questions

En cette période de canicule estivale, le danger lié à la qualité de l'eau de nos piscines demeure bien réel et souvent sous-estimé.

La présence de micro-organismes apportés par les baigneurs et le manque d'encadrement réglementaire au Québec soulèvent d'importantes questions sur l'hygiène et les méthodes d'entretien de nos installations.

Écoutez le designer aquatique et spécialiste des piscines Joël-Éric Mignault répondre aux questions de l'équipe et des auditeurs, samedi matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.