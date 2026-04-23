La tension des séries de la LNH

À l’aube du match numéro trois entre les Canadiens et le Lightning, l'attention se tourne vers Kirby Dach, cible de critiques virulentes sur les réseaux sociaux après une erreur coûteuse.

Parallèlement, le repêchage de la NFL s'ouvre à Pittsburgh, mettant en lumière le quart-arrière Fernando Mendoza et l'Ontarien Akheem Mesidor.

Enfin, des rumeurs d'expansion à 12 équipes circulent pour la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF). L'espoir de voir une concession s'installer à Québec est grand, ce qui permettrait de faire revivre la mythique rivalité avec Montréal dans le monde du hockey.

Écoutez la chronique sportive de Jean-Michel Bourque, jeudi à Lagacé le matin.