Nommé au sein d'un nouveau comité consultatif sur les relations Canada-États-Unis, Jean Charest détaille son rôle de conseiller stratégique auprès du gouvernement fédéral.

Il souligne que les négociations pour le renouvellement de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) se déroulent dans un contexte de protectionnisme accru, tant chez les Démocrates que chez les Républicains.

Face aux tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium et à l'incertitude économique, il prône la patience et la rigueur stratégique plutôt qu'une entente rapide mais défavorable.

Enfin, il partage son expérience sur la formation d'un Conseil des ministres, un exercice humainement «pénible» où la cohésion d'équipe doit primer.

Écoutez Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, discuter des négociations en cours, mardi à La commission.