Comités parlementaires

Le leader du gouvernement libéral à la Chambre des communes, Steven MacKinnon, a déclaré mercredi qu’il présentera bientôt une motion visant à modifier les règles régissant la Chambre des communes du Canada.

L'objectif est de garantir que les libéraux disposent du plus grand nombre de voix au sein des comités.

Écoutez les explications du chroniqueur politique Dimitri Soudas, mercredi, au micro de Philippe Cantin.