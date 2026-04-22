Comités parlementaires

Le leader du gouvernement libéral à la Chambre des communes, Steven MacKinnon, a déclaré mercredi qu’il présentera bientôt une motion visant à modifier les règles régissant la Chambre des communes du Canada.
L'objectif est de garantir que les libéraux disposent du plus grand nombre de voix au sein des comités.
Écoutez les explications du chroniqueur politique Dimitri Soudas, mercredi, au micro de Philippe Cantin.
«Le Bloc québécois sera le plus grand perdant. Pourquoi? À cause de la restructuration. Sous le gouvernement minoritaire, le Bloc détenait le vote décisif au sein de tous les comités. C'est lui qui tranchait pour savoir si les libéraux ou les conservateurs l'emportaient.»
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