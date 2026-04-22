Tucker Carlson, ex-animateur de Fox News, regrette publiquement son soutien à Donald Trump, notamment à cause de l’interventionnisme américain et de la guerre en Iran.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette histoire au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Tucker Carlson a finalement vu la lumière;
- La guerre en Iran déchire de plus en plus le mouvement MAGA;
- Grosse défaite pour Donald Trump lors d’une élection en Virginie, le redécoupage électoral favorisant désormais les démocrates. La Cour suprême de Virginie doit toutefois se pencher sur la question;
- Situation en Iran, le contrôle du détroit d’Ormuz et l’absence d’ultimatum pour un cessez-le-feu sont soulignés.