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Ex-animateur de Fox News

Tucker Carlson regrette publiquement son soutien à Donald Trump

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 avril 2026 17:57

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Tucker Carlson regrette publiquement son soutien à Donald Trump
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Tucker Carlson, ex-animateur de Fox News, regrette publiquement son soutien à Donald Trump, notamment à cause de l’interventionnisme américain et de la guerre en Iran.

Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin commenter cette histoire au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Tucker Carlson a finalement vu la lumière;
  • La guerre en Iran déchire de plus en plus le mouvement MAGA;
  • Grosse défaite pour Donald Trump lors d’une élection en Virginie, le redécoupage électoral favorisant désormais les démocrates. La Cour suprême de Virginie doit toutefois se pencher sur la question;
  • Situation en Iran, le contrôle du détroit d’Ormuz et l’absence d’ultimatum pour un cessez-le-feu sont soulignés.

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