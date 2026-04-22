Accord de l'ACÉUM

La négociatrice en chef du Canada pour la révision de l’accord de libre-échange participait, mardi, à un forum d’affaires à Ottawa. Pour la première fois depuis sa nomination en février, Janice Charette a fait connaître ses objectifs et sa stratégie de négociation.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert présenter Janice Charette et ses objectifs, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Janice Charette privilégie une négociation réfléchie face aux États-Unis, sans précipitation, face à des enjeux économiques majeurs;
- Certains accords pourraient être des accords bilatéraux;
- Métro a publié ses résultats du deuxième trimestre. Une belle progression des ventes, grâce notamment à ses magasins à escomptes Super C.