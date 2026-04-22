Accord de l'ACÉUM

La négociatrice en chef du Canada pour la révision de l’accord de libre-échange participait, mardi, à un forum d’affaires à Ottawa. Pour la première fois depuis sa nomination en février, Janice Charette a fait connaître ses objectifs et sa stratégie de négociation.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert présenter Janice Charette et ses objectifs, au micro de Philippe Cantin.

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