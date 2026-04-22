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Accord de l'ACÉUM

Janice Charette privilégie une négociation réfléchie

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 22 avril 2026 18:02

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Janice Charette privilégie une négociation réfléchie
Janice Charette, mardi, à Ottawa. / PC/Adrian Wyld

La négociatrice en chef du Canada pour la révision de l’accord de libre-échange participait, mardi, à un forum d’affaires à Ottawa. Pour la première fois depuis sa nomination en février, Janice Charette a fait connaître ses objectifs et sa stratégie de négociation.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert présenter Janice Charette et ses objectifs, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Janice Charette privilégie une négociation réfléchie face aux États-Unis, sans précipitation, face à des enjeux économiques majeurs;
  • Certains accords pourraient être des accords bilatéraux;
  • Métro a publié ses résultats du deuxième trimestre. Une belle progression des ventes, grâce notamment à ses magasins à escomptes Super C.

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