Gilles Bélanger claque la porte de la CAQ

Gilles Bélanger, ex-ministre de la Cybersécurité et du Numérique sous François Legault, quitte la CAQ pour siéger comme indépendant à la suite du remaniement ministériel de Christine Fréchette, dont il a été exclu.

M. Bélanger avait pourtant appuyé Mme Fréchette lors de la course à la chefferie de la CAQ.

Écoutez l'analyste politique Philippe Léger à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets abordés