Gilles Bélanger, ex-ministre de la Cybersécurité et du Numérique sous François Legault, quitte la CAQ pour siéger comme indépendant à la suite du remaniement ministériel de Christine Fréchette, dont il a été exclu.
M. Bélanger avait pourtant appuyé Mme Fréchette lors de la course à la chefferie de la CAQ.
Écoutez l'analyste politique Philippe Léger à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets abordés
- Gilles Bélanger claque la porte de la CAQ, mais Christine Frénette n'a pas à s'en faire;
- Retour sur la rencontre entre la première ministre Christine Fréchette et la mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada;
- Éric Duhaime publie Destination Autonomie et tente de repositionner son parti sur le terrain autonomiste laissé vacant par la CAQ.